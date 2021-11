Ćwierć tony haszyszu ukryte w tirze. Rekordowy przemyt warty 12 mln zł

Ciężarówka została zatrzymana do kontroli w miejscowości Zbuczyn w powiecie siedleckim, przy trasie E30. – Z ustaleń mundurowych wynikało, że w tirze jadącym z jednego z krajów Europy Zachodniej mogą być przewożone znaczne ilości narkotyków – wyjaśnia porucznik Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas sprawdzania ładunku przez psa okazało się, że w przestrzeni konstrukcyjnej naczepy ukrytych zostało 14 toreb sportowych zawierających owalne kostki substancji żywicznej koloru brunatnego. – Analiza przeprowadzona w Laboratorium Kryminalistycznym Straży Granicznej w Warszawie wykazała, że jest to wysokiej jakości haszysz. Wartość zabezpieczonych narkotyków to aż 12 225 349, 50 zł – wylicza rzecznik. W sumie było to 244,5 kg haszyszu.