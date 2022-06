Przegląd tygodnia. I cała hala skanduje Ry-fka, Ry-fka!

SPONSORKA

Anna Ryfka z fanklubu Pana Prezydenta, mimo wielu prób zwrócenia na siebie uwagi jest tak kompletnie nierozpoznawalna na mieście, że aż dziw, że w ogóle dostała się do Rady Miasta. Postanowiła to raz na zawsze zmienić i zaczęła kupować reklamy promujące jej własną osobę. Jak donosi Jawny Lublin, nazwisko i imię pani radnej, a nawet jej ratuszowa funkcja, są wyświetlane podczas meczów MKS Lublin, który – tak się szczęśliwie dla pani radnej składa – jest spółką z udziałem skarbu miasta, do której to miasto, głosami m.in. pani radnej, co roku dokłada (w pierwszym półroczu 1,5 mln zł). Prezes klubu nie chciał jednak powiedzieć gazecie, ile radna Ryfka płaci za promocję, bo to (no jakże by inaczej) tajemnica handlowa. Zdradził jednak, że klub związany jest z radną umową sponsorską.

No i się nie dowiemy, czy finansowy wkład radnej wystarczył na pokrycie straty klubu z poprzednich lat

ZMYŁKA

W Lublinie odbył się II Samorządowy Kongres Trójmorza.

A nam się wydawało, że to kongres PiS