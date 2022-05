Co się powinno zmienić w gminie Józefów nad Wisłą?

W czasie wcześniejszych prac nad programem, które toczą się od 2018 roku, wyodrębniono obszar zdegradowany przewidziany do rewitalizacji. Podzielono go na cztery podobszary. I Łopoczno – Kaliszany; II Józefów nad Wisłą; III Boiska Kolonia i IV Mazanów.

Teraz mieszkańcy w anonimowej ankiecie są pytani o te konkretnie miejsca a uzyskane informacje i opinie posłużą urzędnikom do opracowania programu rewitalizacji. Będzie też podstawa by szukać dotacji na realizację przedsięwzięć.

– To nie jest pierwsza ankieta jaka jest przeprowadzana w związku z programem rewitalizacji. Ale rewitalizacja to dobry pomysł. Będzie na przykład okazja by zadbać o zabytki. Nie wiem jakie problemy w naszym sołectwie będą wskazywać mieszkańcy, bo każdy inaczej to widzi. Na zebraniach sołeckich, gdy decydujemy na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego rozmawiamy o potrzebach. W tym roku będziemy poprawiać drogi dojazdowe do pól i dokończymy altanę, która powstała w zeszłym roku. Grill już jest, teraz będzie oświetlenie, posadzimy jakieś krzewy – mówi Krzysztof Pastwa, sołtys miejscowości Łopoczno, która wchodzi w jeden z podobszarów rewitalizacji. – Z pracą u nas nie ma problemów, ludzie głównie pracują we własnych gospodarstwach i raczej się zastanawiają czy będą mieli kogo zatrudnić w czasie zbiorów. Problemów komunikacyjnych nie mamy, bo do Józefowa to tylko 4 kilometry. Jeździ szkolny autobus. W Kulczynie jest oczyszczalnia, mamy wodociąg. Przydał by się remont drogi wojewódzkiej – wylicza zalety i wady Łopoczna sołtys.

„Nie” dla wycinki

Wywiady z sołtysami wszystkich obrębów oraz wnioski płynące z wywiadów indywidualnych posłużyły między innymi do wytypowania obszarów objętych programem.

– O rewitalizacji mówi się w gminie od kilku lat, niestety słowo „rewitalizacja” kojarzy się z wycinką drzew i wybetonowaniem czy wyłożeniem kostką kolejnej przestrzeni. A tak być nie powinno. W Kaliszanach, gdzie bywam zawodowo brakuje bardzo prostych rozwiązań, które by uatrakcyjniły ten teren dla turystów. Dobrego oznakowania ścieżek turystycznych wzdłuż Wisły, tablic informacyjnych czy małej infrastruktury jak choćby koszy na śmiecie. Zmiana, która koniecznie powinna zajść, to likwidacja dzikich wysypisk śmieci, których jest tu bardzo dużo – mówi Robert Rudolf z Józefowa nad Wisłą.

Ludzie odwrócili się od rzeki

Ornitolog od wielu lat organizuje w Kaliszanach obozy ornitologiczne. Naukowcy i amatorzy - ornitolodzy, przyrodnicy obrączkują na nadwiślańskich terenach po kilka tysięcy ptaków.

– Jesteśmy nad rzeką od sierpnia do października i bardzo często widzimy kajakarzy i osoby przepływające na łodziach. Mijają Józefów i miejscowości w gminie, bo tu nie ma gdzie się zatrzymać. Ludzie odwrócili się od rzeki, a to powinno się zmienić. Mieszkańcy zobaczą, że mają z Wisły korzyści – dodaje naukowiec.

Zachodnia część gminy, zaliczana jest do tzw. Małopolskiego Przełomu Wisły, którego fragment ciągnie się od Kolonii Wałowice, właśnie do Kolonii Kaliszany.

Ornitolog pytany o prywatne spostrzeżenia na temat jakości życia w Józefowie nad Wisłą wspomina wyprawy z wózkiem z dzieckiem, kiedy odczuwał fatalny stan chodników. I ocenia, że kierowcy mają o wiele lepsze i bezpieczniejsze warunki poruszania się niż piesi czy rowerzyści. Budowa ścieżek rowerowych jego zdaniem jest potrzebną zmianą, która powinna zajść ze względu na turystów ale i mieszkańców.

Ankieta dla interesariuszy

Ankieta jest prowadzona do 31 maja. Skierowana jest do tak zwanych interesariuszy rewitalizacji. To na przykład mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele ale także użytkownicy tamtejszych nieruchomości. Ale także mieszkańcy pozostałych części gminy, podmioty prowadzące czy zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Na 11 pytań wyboru i otwartych można odpowiadać elektronicznie lub wypełnić wersję papierową. Respondenci oceniają na przykład występowanie negatywnych zjawisk (bezrobocie, ubóstwo, emigracja, przestępczość, niski poziom samoorganizacji społecznej); jakość życia. Mają wyliczyć najważniejsze problemy gospodarcze czy przestrzenne ale też wskazać w czym ich zdaniem tkwi potencjał danego obszaru.

Ankieta dostępna jest na stronie Urzędu Gminy. Dostarczyć można ją: drogą elektroniczną (informatyk@gminajozefow.pl); pocztą (UM ul. Opolska 33 F, 24-340 Józefów nad Wisłą); bezpośrednio do sekretariatu UM do urny z napisem „Ankieta rewitalizacja”.