Dużo zmian w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. Już nie zmokniesz na widowni

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne zajęło się sadzeniem drzew w parku. W ramach drugiego etapu rewitalizacji miejskiego terenu rekreacyjnego przybyło ich 45. Jak zapowiadają władze Opola Lubelskiego kolejne drzewa pojawia się na wiosnę przyszłego roku.

– Docelowo rewitalizacja Parku Miejskiego zakłada kompleksową pielęgnację zieleni parkowej polegającą na posadzeniu 76 drzew. Chodzi o sadzonki klonu pospolitego, klonu jawora, grabu pospolitego, buka pospolitego, jesionu wyniosłego, modrzewia europejskiego, sosny czarnej, dębu szypułkowego, perełkowca japońskiego, lip drobnolistnych i szerokolistnych, wiązu szypułkowego – wyliczają urzędnicy, którzy zapowiadają, że będą to sadzonki o wysokości ok. 300-350 cm i średnicy bryły korzeniowej od 65 do 100 cm.

O rewitalizacji parku w mieście mówiło się dużo wiosną, gdy mieszkańców niepokoiły wycinki drzew. Władze tłumaczyły wówczas, że to efekt wcześniejszej inwentaryzacji podczas której opisano stanu drzew i zalecono prace przy konkretnych. Na 868 drzew rosnących w parku, do wycinki ze względu na choroby i stan zagrażający bezpieczeństwu, wskazano 90 drzew. Koniec końców wyrok dotyczył 81.

Modernizacja w parku to nie tylko drzewa.

– Będziemy modernizować zadaszenie amfiteatru i budować nowe. To nowa rzecz, nowe zadanie inwestycyjne. Żeby amfiteatr był wykorzystywany w sezonie letnim i wiosennym, zadaszenie jest niezbędne. Otrzymaliśmy środki rządowe na ten cel, podpisana jest umowa i dochodzi do montażu zadaszenia widowni amfiteatru – mówił na ostatniej sesji Sławomir Plis, burmistrz Opola Lubelskiego.

– W amfiteatrze organizujemy lub wspieramy organizację bardzo wielu wydarzeń, tych cyklicznych jak Jarmark Opolski, Dzień Dziecka czy Święto Produktu Lokalnego i okazjonalnych. Praktycznie od długiego majowego weekendu do października coś się w parku dzieje. To miejsce umożliwiające przygotowanie największych imprez plenerowych w mieście. Mieszkańcy chętnie z nich korzystają. Nie opiniowaliśmy projektu ale wiem o planach na modernizację zadaszenia w amfiteatrze. Zmiana jest bardzo potrzebna. To obecne pamięta początki istnienia muszli koncertowej czyli lata 70. ubiegłego wieku a remont był robiony ze dwadzieścia lat temu – przypomina Małgorzata Borowiak, dyrektor Opolskiego Centrum Kultury, które często korzysta z parkowej sceny.

Amfiteatr to jedynie miejsce, wszelka aparatura nagłaśniająca i oświetlenie są montowane z myślą o wydarzeniu. Widownia może pomieścić pół tysiąca osób.