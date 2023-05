Lubelskie. 47-latka zatrzymana za próbę zabójstwa męża

Coraz bliżej poznania okoliczności śmierci Pauliny Antczak? „Mogło dojść do zabójstwa”

Blisko dekadę walczyli by rzetelnie zbadano, w jakich okolicznościach zmarła ich 25-letnia córka. W końcu sami zrobili to, czego nie zrobiły organy ścigania. Dzięki staraniom rodziców Pauliny Antczak doszło do sensacyjnego odkrycia.