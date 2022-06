Opole Lubelskie. Dlaczego wycinają nam drzewa?

Park Miejski w Opolu jest pozostałością dawnego ogrodu Lubomirskich w Niezdowie. Był początek XX wieku, gdy Walerian Kronenberg, wybitny ogrodnik i planista zaprojektował miejsce, które dzisiejsi mieszkańcy nazywają jedynym, gdzie można pójść pooddychać świeżym powietrzem. Nic dziwnego, że są zbulwersowani trwającymi pracami.

Co wyprawiacie

- Czy to prawda, że zapadła decyzja w sprawie likwidacji drzewostanu w parku miejskim w naszym mieście? - zastanawiają się widząc wśród zieleni mężczyzn z piłami.

Przechodnie fotografują efekty ich pracy. Kawałki pni, gałęzie. W mediach społecznościowych krytykują władze miasta za takie pomysły.

- Ludzie, co wy wyprawiacie. Jedyne miejsce, gdzie można pójść pooddychać świeżym powietrzem. Tyle ptactwa, owadów. Zastanówcie się. Opole zabetonowane, teraz za park się bierzecie... - To co to za park bez drzew? - Skoro wytną drzewa, to już nie będzie park. Może cmentarz? A drzewem podzielą się między sobą włodarze miasta bo węgiel drogi. W sam raz do kominka – ironizują.

Wrogowie wycinek muszą się uzbroić w cierpliwość. Prace w parku zaplanowane są do końca lipca.

Coś uratowała komisja

- W ramach prac przygotowawczych do rewitalizacji parku sporządzono inwentaryzację zieleni wysokiej wraz z opisem stanu i zaleceniami działań co do poszczególnych drzew. Ich zdrowotny stan oceniała osoba posiadająca stosowne uprawnienia w zakresie ogrodnictwa oraz kierowania pracami przy zabytkowej zieleni. Spośród 868 drzew rosnących w parku, do wycinki ze względu na choroby i stan zagrażający bezpieczeństwu, wskazano 90 drzew – wyliczają pracownicy Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskiem

Okazuje się, że po oględzinach i weryfikacji stanu drzew przez komisję z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, do wycinki zakwalifikowano mniej, bo 81 drzew.

- Wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki były badane i będą wycięte ze względu na ich stan zdrowotny i zagrożenie jakie powodują. Drzewa te nie kolidują w żadnym przypadku z planowaną w ramach rewitalizacji parku budową toru rowerowego typu „pumptrack” ani z budową nowego placu zabaw – dodają urzędnicy.

Miasto zapewnia, że prace związane z wycinką są nadzorowane przez osobę posiadającą kwalifikacje. I, że na drzewach już wyciętych nie było gniazd.

Czas prowadzenia prac też bulwersuje mieszkańców, bo robotnicy usuwają drzewostan w okresie lęgowym. Jedna z internautek zamieściła zdjęcie małego puszczyka pisząc, że to ptak regularnie znajdowany przy jednym z drzew w parku. - Szkoda też innych zwierząt w tym młodych wiewiórek, które dość licznie biegają po parkowych alejkach – skomentowała.

Z informacji udzielanych przez władze miasta wynika, że głównym elementem rewitalizacji Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim ma być pielęgnacja zieleni, to znaczy nie tylko wycinkę ale sadzenie nowych roślin.