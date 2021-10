Opole Lubelskie. Kupią autobus do transportu niepełnosprawnych seniorów

18-miejscowy autobus będzie wyposażony w specjalistyczną windę hydrauliczną do wprowadzania wózka inwalidzkiego. Będzie wykorzystywany do transportu niepełnosprawnych seniorów uczęszczających do Dziennego Domu Pomocy Społecznej, a także uczestników zajęć terapeutycznych i warsztatów w świetlicach środowiskowych, w Klubie Integracji Społecznej i Klubie Międzypokoleniowym.

Dotąd Centrum Usług Społecznych nie posiadało było zmuszone do korzystania z usług przewoźników zewnętrznych. Roczny koszt tego typu usług wynosił ok. 100 tys. zł.