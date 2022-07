Lubelskie: Serce nowej radnej jest po stronie oświaty

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Poniatowej miała szczególnych charakter, bo była sesją absolutoryjną, a oprócz tego zaczęła się od zaprzysiężenia radnej Katarzyny Krupy, która objęła mandat po śp. Krystynie Czuryszkiewicz.

Katarzyna Krupa wygrała wybory uzupełniające, zorganizowane 3 lipca, w których oprócz niej, o mandat walczyły Bożena Ziółkowska-Oćwieja i Magdalena Babij.

– To będzie krótka kadencja, bo tylko rok. Jeśli wyborcy uznają, że się sprawdziłam, wystartuję w przyszłych wyborach samorządowych – zapowiada radna Katarzyna Krupa.

O sobie mówi, że jest bezpartyjna, startowała z własnego komitetu. Pochodzi z Poniatowej, z którą jest związana przez całe życie. Nowa radna jest przedsiębiorcą i rolnikiem.

– Mam firmę transportową i gospodarstwo ogrodnicze. Ale przez wiele lat byłam przewodnicząca rady rodziców w przedszkolu i w szkole podstawowej, bardzo wspieram nauczycieli, jestem znana w tym środowisku. Start w wyborach uzupełniających do rady miasta nie jest pierwszy, próbowałam się dostać w poprzednich wyborach i do rady gminy, i do rady powiatu. Wcześniej z ramienia komitetu Razem dla przyszłości i PO, ostatnio już jako bezpartyjna – mówi radna, która deklaruje, że głosując, będzie się kierowała dobrem społeczności, a przede wszystkim oświaty. – Oczywiście, że się denerwowałam, czekając na wyniki. Wybory w czasie wakacji to trudna sytuacja, była niska frekwencja, więc każdy głos się liczył. Znam konkurentki, uważam, że miałyśmy równe szanse.

– Staram się współpracować ze wszystkimi radnymi i być burmistrzem wszystkich, zawsze trzeba dążyć do konsensusu. Ale mam nadzieję, że nie zyskałem opozycji – komentuje Paweł Karczmarczyk, burmistrz Poniatowej pytany, czy wybór nowej osoby zmieni układ sił w radzie. Przyznaje, że znał wcześniej nową radną i zna jej działalność.

Jeśli o sile opozycji mówią sesje absolutoryjne, to burmistrz jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Poniatowa za 2021 r. Gdy doszło do udzielania wotum zaufania, na 15 członków rady dwóch się wstrzymało od głosowania, trzynastu było „za”.