Cud w Parczewie. Ludzie mówią, że słyszeli płacz Jezusa

Wydaje się, że takie skojarzenie mają mieszkańcy zebrani wokół drzewa. Na filmie widać, i słychać, wyraźnie że zebrani odmawiają modlitwę.

>>>Cud w Parczewie. Po modlitwie przeszła migrena<<<

Jedni mówią, że na pniu jest twarz Jezusa w aureoli. Inni widzą tam Matką Bożą. – Moja teściowa uważa, że to objawienie – mówił nam pan Tomasz. – Pod drzewo podjeżdżają też samochody z rejestracjami z całej Lubelszczyzny. W aptece słyszałem już historię, że kobiecie przeszła migrena po tym, jak się tam pomodliła – dodał.

Pod drzewem nadal gromadzą się ludzie. Przychodzą mimo padającego deszczu. I to jeszcze bardziej utwierdza ich w przekonaniu, że to cud. Dziwią się, że pada, ale akurat to miejsce jest suche.

– Tyle dni i to nie znika. Myślę, że to są rzeczy nadprzyrodzone. Może Jezus woła o modlitwę? Może jakieś objawienie-przestroga? To jest cud, bo byłam też w Medziugorie i Fatimie, to wiem – mówi reporterowi wp.pl jedna z kobiet przy drzewie.

Rodzą się coraz to nowsze historie. Po opowieści o migrenie teraz jest mowa o tym, że słyszanym w nocy płaczu Jezusa.