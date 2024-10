Dachowanie na drodze wojewódzkiej. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło sobotę, 19 października, po godzinie 21. Dyżurny parczewskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze wojewódzkiej nr 815 w rejonie wiaduktu w miejscowości Królewski Dwór. Na miejsce od razu wysłane zostały służby ratunkowe oraz policja.

– Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pojazd marki ford jadąc w kierunku Lubartowa na prostej drodze prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków, po czym stracił panowanie nad pojazdem. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, wjeżdżając na pobocze, kolejno do przydrożnego rowu. W wyniku powstałego uderzenia doszło do dachowania forda, który po przekoziołkowaniu zatrzymał na środku drogi – informuje starsza sierżant Ewelina Semeniuk z parczewskiej policji.