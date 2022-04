MPWiK w Lublinie sprzedaje ośrodek wypoczynkowy nad popularnym jeziorem

– Decyzja o wystawieniu ośrodka na sprzedaż została podyktowana sytuacją na rynku usług turystycznych, zmianą profilu i preferencji klientów, a także rosnącymi kosztami utrzymania, niewspółmiernymi do uzyskiwanych korzyści – tłumaczy Magdalena Bożko, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Należy przy tym zaznaczyć, że podstawowym i głównym przedmiotem działalności MPWiK jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, nie zaś usługi turystyczne.

Sprzedawany przez miejską spółkę ośrodek znajduje się we wsi Białka (gmina Dębowa Kłoda) nad jeziorem Bialskim i zajmuje prawie 5,5 hektara. Nie ma bezpośredniego dostępu do linii brzegowej, dojście do jeziora jest możliwe na zasadzie służebności gruntowej.

– Ośrodek jest czynny – podkreśla Bożko. W przedświąteczną środę w części hotelowej zajętych było 40 proc. Natomiast domki są udostępniane od początku maja do końca października.

Budynek z częścią gastronomiczną ma 10 trzyosobowych pokoi i salę mogącą pomieścić 67-osobowe konferencje lub 100-osobowe imprezy. Kolejnym budynkiem jest stołówka z salą bankietową, sanitariatami i magazynami, która jest wyłączona z użytkowania i nadaje się do kapitalnego remontu.

Na terenie „Kropelki” stoją również 82 domki wypoczynkowe. 50 z nich należy bezpośrednio do lubelskich wodociągów. Co z pozostałymi?

– Użytkownikami i posiadaczami nakładów w postaci 32 domków letniskowych już w momencie zakupu ośrodka przez spółkę były podmioty inne niż MPWiK. Użytkownicy dysponują tymi domkami na wyłączność – tłumaczy rzeczniczka. Jeśli wodociągom uda się sprzedać ośrodek, umowa regulująca zasady korzystania z tych domków ulegnie rozwiązaniu.

Jeżeli użytkownicy wspomnianych 32 domków będą chcieli je sprzedać, wtedy prawo ich pierwokupu będzie przysługiwać właścicielowi ośrodka. Każdy z domków ma osobną kartotekę z zapisanymi nakładami, które pozwolą ustalić cenę wykupu. Łączna wartość domków została oszacowana na blisko 952 tys. zł.

Ośrodek ma również pole namiotowe, którego pojemność jest oszacowana na około 80 osób. – Ponadto na nieruchomości znajdują się dwa garaże blaszane oraz drewniane wychodki nietrwale związane z gruntem, zadaszone umywalnie, zadaszone miejsce na ognisko – wylicza MPWiK.

„Kropelka” powstała w latach 70. Miejskie wodociągi nabyły ją w 1999 r. Początkowo był to typowy ośrodek zakładowy dla pracowników MPWiK, którzy z czasem zaczęli jednak inaczej spędzać wakacje. – Ośrodek w sposób naturalny utracił status zakładowego, obecnie z jego usług korzystają przede wszystkim klienci zewnętrzni – informuje Bożko.

Miejska spółka próbuje sprzedać „Kropelkę” już od sześciu lat, ale w kolejnych przetargach (ostatni odbył się w 2020 r.) nie było żadnych chętnych. Najbliższa licytacja jest zaplanowana na 25 maja, cena wywoławcza została ustalona na 2 mln 422 tys. zł.