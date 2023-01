Pierwsze takie forum w powiecie parczewskim

Wydarzenie odbędzie się 4 marca, ale prace już trwają.

– Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby organizacji – podkreśla Konrad Dąbrowski, szef stowarzyszenia Cichosz z Cichostowa, które przygotowuje forum wspólnie z lubelskim Centrum Wolontariatu. – To będzie okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w trzecim sektorze, a także integracja środowiska działaczy – tłumaczy.

W programie również wykłady i prezentacje poszczególnych stowarzyszeń.

– Do udziału zapraszamy wszystkie NGO z powiatu parczewskiego. Mogą to być stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne czy kluby sportowe – precyzuje Dąbrowski. Wcześniej trzeba się zarejestrować. Można to zrobić telefonicznie: 507 162 926 / 605 536 954 lub e–mailowo: stowarzyszeniecichosz@onet.pl.

Stowarzyszenie Cichosz istnieje od 2017 roku, działając na rzecz lokalnej społeczności. Do tej pory aktywistom udało się postawić wiatę na sąsiedzkie spotkania, zbudować hotele dla owadów, ustawić latarnie solarne czy utworzyć mobilną bibliotekę. Tradycją stały się też coroczne Pikniki Sąsiedzkie. W ubiegłym roku Cichosz zrealizował plenery edukacyjne w ramach projektu finansowego z Urzędu Marszałkowskiego.