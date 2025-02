Cieplej, ale wciąż zimno. Prognoza na najbliższe noce

W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym mrozie. Sytuacja w sposób szczególny dotyczy powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz miasta Zamość.

Ostrzeżenie 1 stopnia obowiązuje w całym województwie lubelskim do wtorkowego poranka (18 lutego, godzina 8). Jakiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach?

W nocy z poniedziałku na wtorek (17 i 18 lutego) na południu, na zachodzie i w centrum Polski ma być pogodnie. Na północy i północnym wschodzie kraju będzie więcej chmur, lokalnie wystąpią opady śniegu, głównie na Warmii, Mazurach i części wschodniej Pomorza, gdzie obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia o silnym śniegu.

Temperatura wyniesie od minus 20 st. C w rejonach podgórskich, między minus 17 a minus 13 st. C w południowej i wschodniej części kraju, minus 6 st. C na północnym wschodzie, do minus 3 st. C na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, zachodni, na Wybrzeżu chwilami umiarkowany.

We wtorek na zachodzie, południu i w centrum kraju pojawią się przejaśnienia. Na północy i na północnym wschodzie zachmurzenie będzie duże, z przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu wystąpią na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu i północnym Mazowszu. Temperatura wyniesie od minus 4 st. C w Karpatach i Sudetach, minus 2 st. C w Nowym Sączu, 0 st. C w Warszawie, 2 st. C w Ustce.

W nocy z wtorku na środę na wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże, lokalnie wystąpią niewielkie opady śniegu. Na zachodzie będzie pogodnie. Termometry wskażą od minus 15 st. C w rejonach podgórskich Karpat, minus 14 st. C na południu Wielkopolski, między minus 7 a minus 5 st. C w centrum i na wschodzie. Najcieplej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie minus 3 st. C.