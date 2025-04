Czeka nas kolejna noc przymrozków

IMGW wydało ostrzeżenie dla całego wojeództwa lubelskiego. Czeka nas kolejna noc z minusowymi temperaturami.

Na pólnocy regionu prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków jest większe. Termometry między godziną 23, a 7 wskazywać mogą od -1 st. C do nawet -3 st. C. Miejscami w powiatach bialskim, parczewskim, łukowskim, radzyńskim i włodawskim temperatura może spaść nawet 7 kresek poniżej zera.

W pozostałych częściach województwa między północą a godziną 7:30 temperatura spadnie do od -1 st. C do -3 st.

Niestety pogoda nie rozpieszcza, należy więc pamiętać, że wrażliwe warzywa, kwiaty i drzewa owocowe najlepiej okryć agrowłókniną lub lekką folią na noc. Rośliny w donicach można przenosić do osłoniętych miejsc, a rabaty dodatkowo ściółkować. Nawadnianie gleby wieczorem także pomaga utrzymać wyższą temperaturę przy korzeniach. Ochrona w tych dniach może zadecydować o powodzeniu całego sezonu.

Ta wiedza może być kluczowa w kilku najbliższych dniach.