IMGW ostrzega: W nocy może intensywnie padać śnieg

Dotyczy ono powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego, tomaszowskiego i zamojskiego oraz miast: Chełma, Lublina i Zamościa. Śnieg ma zacząć padać dzisiaj w nocy, o godz. 23, a przestanie prószyć jutro o godz. 9.

- Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm - podaje IMGW.

W Lublinie temperatura będzie się utrzymywać poniżej 0 st. C do piątkowego południa. Potem przyjdzie lekkie ocieplenie, a termometry będa pokazywać 1 st. C.