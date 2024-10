Kapryśny początek jesieni - a jaki będzie najbliższy weekend?

Piątek – 11 października 2024

W godzinach porannych nad Lubelszczyzną znajdował się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłyną chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego morskiego.

W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury powyżej 12 - 15°C. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna spadnie powyżej 5°C.

Do południa zachmurzenie duże lub całkowite, po południu rozpogodzenia i słonecznie. Wieczorem wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Opady w godzinach przed południowych. Prognozowana dobowa suma opadu od 10 do 25 mm.

Wiatr umiarkowany z kierunku zachodniego. W czasie opadów możliwe porywy wiatru do 10 15 m/s

Sobota - 12 października 2024

W sobotę będziemy pod wpływem wyżu z centrum nad Czechami, który skieruje nad Lubelszczyznę chłodne i wilgotne mas powietrza polarnego.

Po chłodnej nocy, w dzień temperatura wzrośnie maksymalne do 11 - 14°C. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 2 do 5°C. Miejscami mogą wystąpić przymrozki.

W ciągu całego dnia bezchmurnie, słonecznie tylko miejscami zachmurzenie małe.

Wiatr umiarkowany, z kierunku północno – zachodniego i północnego.

Niedziela – 13 października 2024

Silny ośrodek niżowy z centrum nad Danią oraz towarzyszący mu chłodny front atmosferyczny sprzyjały będą napływowi w godzinach przedpołudniowych ciepłego powietrza z południa. Po południ front ten dotrze nad Lubelszczyznę przenosząc opady deszczu, które w północnej części będą intensywne.

Przed południem temperatura będzie wynosiła do 5 do 9°C. Po południu, w związku z napływem mas powietrza polarnego marskiego, nastąpi niewielki w zrost temperatury maksymalnie do 12°C. W nocy temperatura minimalna wyniesie 7 - 10°C.

Rano zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia wzrost zachmurzenia do całkowitego.

Do południa wiatr silny lub słaby z kierunku południowo-wschodniego, po południu, w związku z przechodzącym chłodnym frontem atmosferycznym, wiatr zmieni kierunek na zachodni.