Lubelskie: Upały, intensywne burze z gradem i silny wiatr. Może nie być prądu

Ostrzeżenia dotyczą całego województwa lubelskiego. Jeśli chodzi o upały, to można było je odczuć już w niedzielę - do jutra, do godzin wieczornych, termometry będą pokazywać powyżej 30 st. C w ciągu dnia.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie warto się przygotować na nadejście burz i opadów gradu. Aura ma się zacząć zmieniać dzisiaj po godz. 14. Natomiast najbardziej intensywne zjawiska pogodowe mają wystąpić wieczorem.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad - podaje Instytut.

Przed burzami z gradem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozsyła alerty:

"Uwaga! Dzis (20.06) burze z gradem i silny wiatr. Mozliwe przerwy w dostawie pradu. Zabezpiecz rzeczy, ktore moze porwac wiatr" (pisownia oryginalna).