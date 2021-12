Lublin: Zimno, a do tego jeszcze "ślizgawica". Prognoza pogody na najbliższe dni

- Właśnie wróciłam z psem. Kierowca autobusu miejskiej komunikacji (ok. godz. 9) powiedział mi, że słabo się jeździ, ślisko zwłaszcza na przystankach. Dopiero zaczynają sypać - pisze nasza Czytelniczka.

- Jeśli ktoś nie ma butów na "dobrej" podeszwie, czyli nie płaskiej, to lepiej niech nie wychodzi - komentuje z kolei jedna z pań spacerujących rano z psem na Czechowie, gdzie chodniki są pokryte lodem.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że sobota w Lublinie będzie słoneczna, ale temperatura cały czas będzie utrzymywać się poniżej "zera" (-3 i -4 st. C). Po godz. 16, kiedy zacznie robić się ciemno, będzie się robiło także coraz chłodniej. W nocy termometry będą wskazywać do -9 st. C. Z kolei w niedzielę powita nas słońce i chłodna aura (od -6 do -10 st. C.).

Najzimniej w Lublinie zapowiada się jednak noc z niedzieli na poniedziałek, kiedy to temperatura spadnie do 13 "kresek" poniżej "zera". Od poniedziałkowego poranka będzie się robiło coraz cieplej, ale solidna kurtka na pewno się przyda.

Biała Podlaska: SOBOTA - od -3 (dzień) do -9 st. C (noc); NIEDZIELA - od -6 (dzień) do -10 st. C (noc).

Chełm: SOBOTA - od -3 (dzień) do -10 st. C (noc); NIEDZIELA - od -6 (dzień) do -13 st. C (noc).

Puławy: SOBOTA - od -3 (dzień) do -10 st. C (noc); NIEDZIELA - od -11 (dzień) do -13 st. C (noc).

Zamość: SOBOTA - od -3 (dzień) do -9 st. C (noc); NIEDZIELA - od -10 (dzień) do -11 st. C (noc)