Nad lubelskie wraca zima? Synoptycy już wiedzą, czy czekają nas białe święta

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał kolejne ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dwa z nich mówią o sytuacji we wszystkich powiatach województwa lubelskiego.

W poniedziałek, 27 marca po godz. 21 mają nadejść przymrozki. Utrzymywać mają się do środy, 29 marca do godz. 10.

– Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -5°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -4°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2°C do 4°C – czytamy w komunikacie.

W tym samym czasie, we wszystkich powiatach mogą pojawić się też oblodzenia. – Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie – piszą synoptycy.

Dla 15 powiatów województwa lubelskiego IMGW-PIB wydał też ostrzeżenie przed opadami. Mają się one rozpocząć nad ranem we wtorek i trwać do ok. godz. 18 tego dnia. Taka prognoza dotyczy powiatu biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubelskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego oraz Chełma, Lublina i Zamościa.

– Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

Kiedy ma przyjść wiosna? Na razie jej nie widać. Przygotowując prognozę na ten tydzień IMGW mówi o tym, że w drugiej połowie tygodnia od zachodu przyjdzie krótkotrwałe ocieplenie i bardziej „wiosenna” aura. Temperatura maksymalna przekraczać będzie wtedy 10°C. Ale już od przyszłego weekendu znowu nadchodzi „niewielkie ochłodzenie”.

Prognozy dłuższe niż tygodniowe to już wróżenie z fusów. Wiele wskazuje jednak na to, że w świąteczną niedzielę i poniedziałek możemy liczyć w ciągu dnia na maksymalnie 10 stopni. Niebo będzie zachmurzone, ale deszcz nie jest prognozowany.