Najpierw piekielny upał, a później gwałtowne burze i nawałnice

W piatek o godzinie 6 rano w województwie lubelskim tempreatura wynosiła średnio 20 stopni Celsjusza. W ciągu dnia wzrośnie do 33 stopni w cieniu.

W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa lubelskiego ostrzeżenie II stopnia przed upałami.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C - czytamy w komunikacie IMGW.

Alert potrwa do godziny 20 w piątek, jednak Instytut informuje, że ostrzeżenie może zostać przedłużone.

Oprócz ostrzeżenia przed upałem wydano także ostrzeżenia związane z burzami. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w powiatach przygranicznych tj.:

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie 80 km/h. Lokalnie grad - brzmi komunikat IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje od godziny 16 w piątek (28 czerwca) do godziny 2 w nocy w sobotę (29 czerwca).

W pozostałych powiatach województwa lubelskiego obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem. Tutaj może spaść więcej deszczu.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, pod wieczór do 80 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie.