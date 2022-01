Powiało i powaliło. Wiele gospodarstw wciąż nie ma prądu

To pracowita niedziela dla lubelskich strażaków.

– W sumie odnotowaliśmy ponad 100 zdarzeń na terenie całego województwa. 86 dotyczyło powalonych drzew lub gałęzi. W 13 przypadkach zostały lekko uszkodzone dachy, najczęściej budynków gospodarczych – podsumowywał wczoraj wieczorem Piotr Kołtun, dyżurny KW PSP w Lublinie.

Wiatr niszczył także dachy na domach. Jedna z interwencji strażaków była przy ul. Urzędowskiej w Kraśniku, inna na terenie powiatu łukowskiego.

Przez cały dzień pełne ręce roboty mają także ekipy energetyków. Po godzinie 17 bez prądu było około 1900 posesji w całym regionie.

– To nie są te same wyłączenia co rano, bo nasze ekipy cały czas pracują i usuwają awarie. Jednak wiatr nadal silnie wieje, więc pojawiają się nowe zgłoszenia – informował Karol Łukasik z PGE Dystrybucja.

Większość awarii ma zostać naprawiona jeszcze dziś. Ale czy nie pojawią się kolejne wyłączenia - to zaleźy od pogody.

