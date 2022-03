Prognoza pogody na najbliższe dni. "Nawet 12 stopni Celsjusza"

Niedziela zapowiada się słonecznie, więcej chmur będzie tylko na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany.

W poniedziałek początkowo na obszarze całego kraju będzie słonecznie i pogodnie. Po południu niebo nieco zachmurzy się w zachodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na północnym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

Wtorek upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na północnym zachodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Śląsku. Z kierunków południowych będzie wiać ze słabą siłą.