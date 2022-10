Temperatura maksymalna osiągnie od 9 st. C na Podlasiu do 17 st. C w Zachodniopomorskiem.

W niedzielę będzie cieplej i więcej słońca. Opady możliwe będą już tylko na Podlasiu. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku.

W poniedziałek będzie równie ciepło, ale możliwe będą przelotne opady deszczu, a w Zachodniopomorskiem nawet burze.