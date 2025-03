Przymrozki, oblodzenie i trudne warunki jazdy w całym województwie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już w piątek wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem na drogach na terenie kilku województw. Alerty o przymrozkach obowiązują w całym woj. zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i w dolnośląskim. A teraz także w całym województwie lubelskim.

Ostrzeżenie 1 stopnia o przymrozkach dotyczy obejmuje następujące powiaty:

• biłgorajski • Chełm • chełmski • hrubieszowski • janowski • krasnostawski • kraśnicki • lubartowski • lubelski • Lublin • łęczyński • opolski • parczewski • puławski • świdnicki • tomaszowski • włodawski • zamojski • Zamość

Ostrzeżenie jest ważne do poniedziałku (17 marca) do godziny 9.

Ostrzeżenie o oblodzeniach obejmuje tylko pięć powiatów: • biłgorajski • hrubieszowski • tomaszowski • zamojski • Zamość.

Ale zakres czasowy jego obowiązywania jest taki sam:do poniedziałku (17 marca) do godziny 9.

A jaka jest prognoza pogody na weekend?

Jak informuje IMGW, Europa północna i południowo-zachodnia pozostawać będą w zasięgu niżów i frontów atmosferycznych. Napłynie chłodne powietrze polarne morskie, jedynie początkowo na południowym wschodzie będzie zalegać jeszcze ciepłe powietrze polarne morskie. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W sobotę na południu i południowym wschodzie Polski zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, w rejonie podgórskim przechodzące w śnieg, tam też rano i wieczorem możliwe opady marznące, powodujące gołoledź.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie kraju i na wybrzeżu okresami duże; na krańcach zachodnich początkowo możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 st. C do 7 st. C, na zachodzie lokalnie do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W nocy z soboty na niedzielę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie duże okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich możliwe opady marznące, powodujące gołoledź.

Głównie na zachodzie Polski możliwe mgły marznące, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od minus 7 st. C na północnym wschodzie do minus 2 st. C na zachodzie oraz około 0 st. C na południowym wschodzie i wybrzeżu.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie początkowo duże z zanikającymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, a na północy stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 st. C, 5 st. C na północy i południu, około 7 st. C w centrum, do 9 st. C na zachodzie.