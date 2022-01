Silny wiatr oraz oblodzone drogi i chodniki. Ostrzeżenie pogodowe dla woj. lubelskiego

Ostrzeżenie dotyczy całego woj. lubelskiego. Niekorzystna aura pogodowa ma się utrzymywać do dzisiejszego wieczora.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza przed południem zacznie obniżać się od północnego zachodu do około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie wyniesie około -4°C - podaje IMGW w pierwszym komunikacie.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie porywy do około 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni - czytamy w kolejnym ostrzeżeniu.

Co będą wskazywać dzisiaj termometry w naszym regionie? (za meteo.imgw.pl)

Lublin: od 2 st. C do -3 st. C wieczorem

Puławy: od 2 st. C do -2 st. C wieczorem

Zamość: od 3 st. C do -3 st. C wieczorem

Chełm: od 3 st. C do -3 st. C wieczorem

Biała Podlaska: od 2 st. C do -3 st. C wieczorem