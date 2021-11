Sobota pochmurna i chłodna w całym kraju. Kiedy spadnie śnieg?

Niedziela zapowiada się pochmurno. Od Śląska, przez Wielkopolskę, po Kujawy, Kaszuby i Warmię będą występować opady mokrego śniegu do 10 cm, a na Pomorzu Zachodnim do 5 cm. W centrum i na wschodzie kraju pojawią się natomiast opady śniegu z deszczem i deszczu do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Dolnym Śląsku, przez 3 st. C w centrum, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje wschodni i północny, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.



Na poniedziałek prognozowane jest duże zachmurzenie. W północnych, zachodnich i centralnych regionach śnieg będzie padać obficie, spadnie do 4-10 cm. Tylko na południowym wschodzie kraju opady okażą się słabsze, do 3 cm. Temperatura sięgnie maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu i w centrum kraju do 3 st. C na Podkarpaciu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, co może powodować zawieje śnieżne.



We wtorek czeka nas duże zachmurzenie, choć jest szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 st. C na wschodzie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu. Watr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Możliwe są zawieje śnieżne.



Środa, pierwszy dzień grudnia, przyniesie pochmurną aurę. Na wschodzie kraju pojawią się opady mokrego śniegu do 5 cm, a poza tym będzie padać śnieg z deszczem i deszcz, do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-80 km/h.