Tropikalne upały dotarły na Lubelszczyznę. Termometry wskażą ponad 30 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert drugiego stopnia dla całego województwa lubelskiego dotyczący upałów.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C, tylko w nocy 15/16.08 od 15°C do 18°C - czytamy w komunikacie IMGW.