Trudna sytuacja na drogach. Kolejne ostrzeżenie pogodowe dla Lubelskiego

Ciężarowy daf w sobotę rano wpadł do rowu po tym, jak osobowe daewoo wymusiło pierwszeństwo przejazdu w Firleju na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogą w kierunku Kocka. Na szczęście w zdarzeniu nikt z kierujących nie ucierpiał.

W wiązku z trudnymi warunkami drogowymi policjanci przypominają: * zachowaj bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu, która pozwoli w porę zareagować i zahamować w razie potrzeby, * dostosuj odpowiednią prędkość, nie zawsze ta dopuszczalna, będzie bezpieczna, szczególnie w sytuacji, gdy jezdnia będzie oblodzona i śliska, * nie hamuj gwałtownie oraz nie wykonuj gwałtownych skrętów kierownicą - łatwo wówczas wpaść w poślizg, * zachowaj ostrożność i czujność w momencie zbliżania się do przejść dla pieszych.

Przed godziną 7 rano Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informował o tym, że dzięki pracy 50 sztuk sprzętu do zimowego utrzymania dróg (piaskarek i solarek), wszystkie drogi wojewódzkie były przejezdne. Na niektórych drogach można się było natknąć na zajeżdżoną cienką warstwę śniegu.

– Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność na drogach w południowej części Lubelszczyzny (Biłgoraj, Józefów, Zamość) gdzie odnotowano opady deszczu i deszczu ze śniegiem, co przy temperaturze która waha się od -1 do +1 stopnia Celsjusza, może doprowadzać do lokalnie występującej gołoledzi – informuje Kamil Jakubowski, rzecznik ZDW w Lublinie.

Spadnie jeszcze więcej śniegu

Ostrzeżenie pogodowe o intensywnych opadach śniegu dla całego województwa lubelskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W północnej części województwa jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, miejscami 20 cm. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 3 w nocy z soboty na niedzielę do godz. 16 w niedzielę.

W południowej i centralnej części regionu jest to ostrzeżenie drugiego stopnia. Tutaj śniegu spadnie jeszcze więcej. Prognozowane są opady, okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 22 w sobotę do godz. 14 w niedzielę.