Lubelskie. Ważne ostrzeżenie IMGW. Dotyczy dzisiejszej nocy

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o gęstych mgłach obowiązuje od godz. 22 dnia 30.10.2022 r. do godz. 10 dnia 31.10.2022 r. Zapowiadane mgły mogą miejscami ograniczać widoczność "od 100 m do 200 m, lokalnie około 50 m" – czytamy w przesłanym mediom komunikacie.

Jak pogoda w najbliższych dniach?

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Pogodnie i słonecznie będzie w południowej części kraju. Nad ranem na przeważającym obszarze Polski pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w centrum, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby, zmienny wiatr.

We wtorek, 1 listopada, również w większości kraju należy spodziewać się pochmurnej aury z rozpogodzeniami. W południowych regionach w dalszym ciągu będzie pogodnie lub słonecznie. Nad ranem na przeważającym terenie Polski wystąpią gęste mgły, które będą ograniczać widzialność do 100-200 m. Temperatura maksymalna osiągnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-15 st. C w środkowej części kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowego prawie w całym kraju powieje słabo, tylko w górach okaże się dość silny i porywisty.