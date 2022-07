Zapowiada się burzowa oraz deszczowa niedziela. Prognoza i ostrzeżenie pogodowe

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy całego woj. lubelskiego. W centralnej, północnej i południowej Polsce będzie intensywnie padać. Jedynie północno-zachodnia część naszego kraju przejdzie przez weekend suchą nogą.

W Lubelskiem aura pogodowa ma się zacząć zmieniać w sobotę wieczorem. Noc, a potem także i niedziela będą już burzowe i z opadami deszczu.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

A co z temperaturą? W Lublinie w sobotę dojdzie ona nawet do 32 st. C, a dzień później zatrzyma się na maksymalnie 22 "kreskach" powyżej "zera". W Chełmie rozkład temperatur będzie identyczny. W Bialej Podlaskiej w sobotę będzie do 30 st. C, a w niedzielę do 24 st. C. W Puławach jutro termometry pokażą do 30 st. C, a dzień później do 24 st. C. Z kolei w Zamościu sobota będzie gorąca, bo do 32 st. C, a niedziela przyniesie ochłodzenie - do 22 st. C.