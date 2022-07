Lubelskie: Zapowiada się sobota z burzami i gradem. Ostrzeżenie meteorologiczne

Aura pogodowa ma się zacząć zmieniać od godz. 16.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 15 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad - podaje IMGW.

W części regionu obowiązuje także inne ostrzeżenie - susza hydrologiczna. Dotyczy to rzek: Krzna, Bug, Huczwa, Tanew, Bukowa i San.

- W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ (wskaźnik, który określa przepływ minimalnej ilości wody niezbędnej do utrzymania życia biologicznego w cieku wodnym - dop. aut.) - czytamy w komunikacie dotyczącym rzeki Bug.

Jaką temperaturę maksymalną wskażą dzisiaj termometry (według prognoz IMGW)? Lublin - 23 st. C, Biała Podlaska - 22 st. C, Chełm - 21 st. C, Puławy 22 st. C, Zamość - 23 st. C.