Zrobi się ciepło. Grzybiarze zacierają ręce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje że przeważająca część Europy znajduje się pod wpływem ośrodków niskiego ciśnienia. Główna strefa frontowa przebiega od Morza Północnego, przez Niemcy, po Korsykę i Sardynię.

Stąd do Polski od południowego-zachodu zaczyna napływać ciepłe powietrze polarno-morskie. Mieszkańcy Śląska już we wtorek rano na swoich termometrach mogli zobaczyć na termometrach ponad 16 kresek. To ciepło dotrze także do województwa lubelskiego.

We wtorek termometry wskażą do 20 stopni Celsjusza w dzień, a do 13 stopni w nocy. Powieje lekki wiatr, który momentami może zamienić się w porwiste porywy.

W środę natomiast pogoda zapowiada się pod znakiem zachmurzenia z przelotnymi opadami dezczu, ale jak na październik będzie bardzo ciepło. Termometry wskażą do 23 stopni Celsjusza. Rozpogodzenia dopiero w nocy ze środy na czwartek, ale dalej ciepło do 14 stopni Celsjusza. Ochłodzenie nadejdzie w czwartek, kiedy termometry wskażą maksymalnie 15 stopni w dzień.