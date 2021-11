Dostali czeki z kwotami, a jeszcze nie złożyli nawet wniosków. "Wzięliśmy udział w przedstawieniu"

Kolejną zaskakującą sprawą jest to, że pierwsza tura naboru projektów w programie kończy się dopiero dziś, czyli 17 listopada. A tymczasem już w poniedziałek na scenie w Chełmie i Janowie Lubelskim z konkretnymi kwotami na tabliczkach pozowało do zdjęć kilkudziesięciu samorządowców. I okazuje się, że wielu z nich wniosku o kwoty wypisane na tablicach nawet jeszcze nie złożyła.

– Chcemy wymienić serwery w urzędzie i zakupić oprogramowanie do obsługi księgowości – wylicza Krzysztof Adamowicz, wójt Międzyrzeca Podlaskiego. Poza tym, w gminie ma także powstać m.in. system powiadamiania mieszkańców o ważnych wydarzeniach z życia gminy czy też zagrożeniach. Na to wszystko gmina ma dostać 312 tysięcy złotych. Ma, bo do wczoraj wniosku nie złożyła. – Ale przyzwyczaiłem się do takiej formy wręczania promes. Jeszcze nie zdarzyło się, że takie pieniądze nie wpłynęły potem do budżetu – dodaje wójt Międzyrzeca.

– Wymienimy sprzęt komputerowy w urzędzie oraz kupimy licencje na oprogramowanie biurowe – zapowiada Monika Mackiewicz-Drąg, wójt Podedwórza w powiecie parczewskim. Jej gmina także nie złożyła jeszcze wniosku. Ale to dlatego, że nie została ujęta w pierwszej turze składania wniosków. Wójt zapewnia jednak, że gmina wniosek na pewno złoży w którymś z kolejnych naborów.

Inna gmina z województwa lubelskiego ma już wstępne plany, wśród których jest obowiązkowy dla każdego audyt na temat cyberbezpieczeństwa. Ale konkretów jeszcze nie ma. Tak samo jak i szczegółowych kwot, które chce wydać.

– Nie złożymy wniosku w pierwszym naborze, bo dla nas przewidziano któryś z kolejnych – mówi w rozmowie z nami jeden z przedstawicieli urzędu, który odebrał w poniedziałek czek z wypisaną na nim konkretną kwotą.

Kiedy dopytuję, dlaczego gmina otrzymała czek na projekt, który jeszcze nie został złożony, przedstawiciel urzędu reaguje śmiechem. – Może chodziło o taką mobilizację gmin – zastanawia się. I dodaje, że gmina z pewnością złoży wniosek.

Nawet w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyznają, że mogło się tak zdarzyć, że symboliczny czek w poniedziałek otrzymały gminy, które nawet nie złożyły jeszcze wniosków. – Chodzi o wypromowanie projektu – słyszymy. Skąd zatem kwoty na czekach? Urzędnicy tłumaczą, że wysokość wsparcia została wyliczona na podstawie liczby mieszkańców i zamożności gminy.

Ale sami samorządowcy zarzucają, że w całej uroczystości chodziło o coś innego.

– To wszystko to zabieg propagandowy, wzięliśmy udział w przedstawieniu – nie kryje jeden z wójtów z województwa. Nie chce wypowiadać się pod nazwiskiem, bo na pieniądze liczy tak jak inni samorządowcy. Wskazuje również na jeszcze jeden aspekt: – To są pieniądze unijne, o czym świadczą logotypy na czekach. A podczas uroczystości ich wręczenia nikt się nawet na temat nie zająknął.

Nabór, który kończy się dziś, jest pierwszym z trzech planowanych. W sumie 213 gmin z województwa lubelskiego ma dostać 51 mln złotych.