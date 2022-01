„Maile Dworczyka”. Występują: prezydent Chełma i profesor UMCS

„Maile Dworczyka” to ujawniana korespondencja wymieniana między najważniejszymi politykami w Polsce. Nazwa pochodzi od nazwiska ministra, Michała Dworczyka, bo to jego skrzynka pocztowa miała zostać zhakowana. Rządzący nigdy nie potwierdzili prawdziwości tych maili, ale też jednoznacznie nie zaprzeczyli temu. Za to inne osoby, które brały udział w korespondencji przyznały, że wiadomości dotyczą spraw, które miały miejsce.

Maile regularnie publikuje strona poufnarozmowa.com. Stąd wiemy, że w takich internetowych naradach miał brać profesor UMCS, były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych, Waldemar Paruch, co już opisywaliśmy.

Teraz na jaw wyszły kolejne maile.

Prezydent Chełma

Komplet wiadomości pochodzi z października 2018 roku. Akurat trwała kampania wyborcza. Platforma Obywatelska ostro atakowała PiS i przez Polskę jechał „konwój wstydu”. Były to lawety samochodowe z wizerunkami np. Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, punktujące ich słowa i poczynania. Na każdym przystanku konwoju organizowano także konferencje prasowe. Z maili wynika, że premier i PiS szykowali odpowiedź. Były pomysły, aby zorganizować konwój wstydu Platformy, a uczestnicy dyskusji szukali odpowiednich tematów do poruszenia. Chciano przypomnieć podwyższenie wieku emerytalnego, aferę hazardową, krytykę świadczenia 500 plus.