Czarnek odpowiada Mazurek, publikując zaświadczenie od lekarza. "Zdrowy – słuch prawidłowy!"

Aktywna zazwyczaj w mediach społecznościowych Mazurek w ostatni piątek zwróciła się na Twitterze do swojego partyjnego kolegi z Prawa i Sprawiedliwości w związku z kontrowersyjną wypowiedzią małopolskiej kurator Barbary Nowak. Na antenie Radia Zet stwierdziła ona, że jest przeciwniczką obowiązkowych szczepień wśród nauczycieli, a same szczepienia nazwała „eksperymentem”. Później przeprosiła za swoje słowa, ale wielu polityków zaczęło się domagać jej dymisji. Wśród nich była chełmska europosłanka Beata Mazurek, która w jednym z wpisów napisała: "Hej, Przemysław Czarnek, Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi".

Minister na to pytanie odpowiedział w poniedziałek, za pośrednictwem Facebooka. „A propos pytań europoseł Beaty Mazurek i wielu innych, pojawiających się od piątku – w załączeniu zaświadczenie” – napisał, dodając uśmiechniętą emotikonkę. I załączył podpisany przez lekarza dokument z poniedziałkową datą, potwierdzający jego zdolność do wykonywania pracy. „Zdrowy – słuch prawidłowy!” – możemy przeczytać na zaświadczeniu.

Polityk w rozmowie z Dziennikiem potwierdza, że wpis jest autentyczny. – Bardzo lubię i szanuję panią europoseł Mazurek, która ma swój styl bycia w przestrzeni publicznej. Wszyscy zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Chciałem potwierdzić, że jestem zdrowy i z moim słuchem jest wszystko w porządku – komentuje Czarnek, gdy pytamy go o udzieloną partyjnej koleżance odpowiedź. Zapytany o sugestie dotyczące dymisji małopolskiej kurator oświaty, dodaje: – Bezzwłocznie podjąłem działania w tej sprawie. Pani kurator wycofała się ze swoich słów i przyznała, że nie będąc medykiem, nie powinna się na ten temat wypowiadać. Dalszą procedurę przekazałem wiceministrowi Tomaszowi Rzymowskiemu, który nadzoruje pracę kuratorów i wojewodzie małopolskiemu, jako bezpośredniemu przełożonemu. Co dalej? Najbliższe dni to wyjaśnią.

Wpis wywołał ogromne zainteresowanie wśród internautów. Nie brakuje pozytywnych komentarzy, doceniających poziom żartu. Ale pojawiają się też sugestie, że minister edukacji i nauki w godzinach pracy powinien zajmować się poważniejszymi sprawami.