Zmiana lidera w late poll: Karol Nawrocki - 50,7 proc., Rafał Trzaskowski - 49,3 proc.

Karol Nawrocki w drugiej turze wyborów prezydenckich zdobył 50,7 proc. głosów, Rafał Trzaskowski 49,3 proc. - wynika z sondażu late poll wykonanego przez Ipsos dla TVN24, TVP i Polsat News. Wcześniejszy exit poll dawał przewagę Trzaskowskiemu. Frekwencja szacowana jest na 71,7 proc.

Różnica wyniku kandydatów w sondażu late poll to 1,4 pkt proc. Błąd statystyczny w tym badaniu, według Ipsos, wynosi 1 pkt proc.

W badaniu exit poll, opublikowanym tuż po zamknięciu lokali wyborczych, Trzaskowski miał 50,3 proc., a Nawrocki 49,7 proc. głosów. Różnica wynosiła 0,6 pkt proc.

Jeśli potwierdzą się sondażowe wyniki, będzie to najbardziej wyrównana druga tura wyborów prezydenckich w Polsce.

Po 1990 r. najmniejsza różnica między dwoma kontrkandydatami była w 2020 r. Andrzej Duda w drugiej turze uzyskał wówczas 51,03 proc., a Rafał Trzaskowski 48,97 proc. Różnica wyniosła 2,06 pkt proc. Na Dudę zagłosowało 10 440 648 obywateli, a na Trzaskowskiego 10 018 263. O zwycięstwie Dudy przesądziło 422 385 głosów. Według opublikowanego wtedy pierwszego sondażu late poll, przygotowanego przez Ipsos, Duda zdobywał 50,8 proc. głosów, a Trzaskowski 49,2 proc. Różnicę szacowano więc na 1,6 pkt proc.

Podana w sondażu late poll frekwencja 71,7 proc. jest nieco niższa niż według exit poll (72,8 proc.) Nadał byłaby to najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce od 1990 r. (przed pięcioma laty wyniosła 68,18 proc.). Ogółem wyższa frekwencja była tylko w wyborach parlamentarnych w 2023 r., gdy w głosowaniu wzięło udział 74,38 proc. wyborców.

Sondaż late poll bazuje na oficjalnych wynikach z 50 proc. losowo wybranych obwodów głosowania, w których Ipsos prowadził badanie. W powyborczą noc można spodziewać się jeszcze jednego sondażu Ipsos, który będzie uwzględniał dane z 90 proc. obwodów. Po pierwszej turze wyborów ukazał się ok. 2.30, tym razem stacje telewizyjne zapowiadają, że będzie to ok. 1 w nocy. Błąd oszacowania zmniejszy się do 0,5 pkt proc.

W pierwszej turze wyborów Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Nawrocki 29,54 proc. Frekwencja wyniosła 67,31 proc.