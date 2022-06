Kilka lat temu Rada Miasta była przeciw, ale dziś zgadza się na pomnik "Zapory"

– Zanim zostałem burmistrzem Bełżyc był omawiany pomysł budowy pomnika majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Słyszałem, że nie uzyskał jednak w radzie poparcia – mówi Ireneusz Łucka, burmistrz Bełżyc. – Ja uruchomiłem tę sprawę od nowa. W 2020 roku temat powrócił. Na komisji przestawiłem kilka propozycji możliwych lokalizacji monumentu. Wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na to aby pomnik stanął w rynku. Teraz radni swoimi głosami potwierdzili, że zgadzają się na realizację tej inicjatywy w naszym mieście.

– Głosowanie na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie ustawienia pomnika majora Dekutowskiego było drugie z rzędu. Wcześniej, w 2014 roku głosami większości ówczesnych radnych przegraliśmy, teraz – wygraliśmy – podsumowuje Rafał Dobrowolski, który pochodzi z Bełżyc, jest też komendantem organizowanego od 9 lat Rajdu mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. – Tym razem wszyscy głosujący jednogłośnie poparli nasz wniosek, co szczególnie mnie cieszy i za co szczególnie wszystkim radnym dziękuję. Dziękuję też panu burmistrzowi Bełżyc za to, że przyczynił się do powrotu do tematu tej inicjatywy.

Co takiego się stało? – Moim zdaniem tematowi pomnika pomogły cierpliwość i tzw. praca od podstaw – uważa Dobrowolski. – Złożyły się na to organizowane od 2013 r. rajdy, marsze, rozmowy, spotkania i lekcje w szkołach dotyczące żołnierzy wyklętych i samego „Zapory”, podczas których mieszkańcy mogli także mnie poznać. Mogli przekonać się również, że nasza inicjatywa jest „czysta”, że nie kryje się za nią żadna polityka ani jakiś materialny interes.

Kamień wyjęty z grobu

Jest już wstępna wizualizacja koncepcji pomnika. „Z przodu przewidujemy tablicę główną poświęconą „Zaporze”, natomiast z boku drugą tablicę z listą osób walczących w Zgrupowaniu „Zapory”, a pochodzących z Gminy Bełżyce – opisuje na facebooku Dobrowolski. W pomniku zostanie też umieszczona metalowa puszka z szybą, a w niej kamień wyjęty z grobu „Zapory” i jego podkomendnych w czasie ekshumacji na Powązkach Wojskowych w Warszawie w sierpniu 2012 roku.”

Jeśli wystarczy pieniędzy, być może obok pomnika stanie też stół edukacyjny. „Byłby to granitowy blat z poglądową mapą Bełżyc i okolic oraz zaznaczonymi ważnymi punktami historycznymi – Matczyn - Akcja Most 1, Krężnica Okrągła - bitwy z 1944 i 1946, Podole - pacyfikacja 1944 za wspieranie oddziałów partyzanckich itp. – dodaje Rafał Dobrowolski.

Właśnie ruszyła zbiórka pieniędzy (informacje dotyczące możliwości przekazania darowizny są w ramce) na bełżycki pomnik. Według szacunków będzie on kosztować ok. 150 tys. zł.

– Myślę, że są realne szanse aby pomnik był gotowy wiosną przyszłego roku. Na kwiecień 2023 r. jest zaplanowany 10. rajd „Zapory” i będziemy się starać aby w tym czasie pomnik „Zapory” został odsłonięty – zapowiada Dobrowolski.

Jeśli zbiórka publiczna nie wystarczy by zbudować pomnik, Stowarzyszenie, które ją organizuje, będzie się starać o wsparcie finansowe od instytucji i firm.

Pieniądze na bełżycki pomnik można wpłacać na numer konta:

Stowarzyszenie Komitet Budowy Pomnika majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora” w Bełżycach

Ul. Fabryczna 2B

24-200 Bełżyce

KRS: 0000960133

Konto PKO BP: 43 1020 3176 0000 5102 0294 9642