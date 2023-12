Zaśpiewają dla chorego Tymona. Charytatywny koncert już w niedzielę

Akcja odbędzie się 10 grudnia od godz. 15 w sali kinowej Centrum Kultury Ostrowca Lubelskiego. Pomóc będzie można na dwa sposoby. Pierwszy to zbiórka pieniędzy na Tymka, chłopca chorego na autoimmunologiczne zapalenie mózgu i zespół PANDAS. Skuteczne w leczeniu okazały się wlewy immunoglobuliny, bo u chłopca nastąpiła poprawa. Każda dawka kosztuje jednak ponad 25 tys. złotych.

- Na scenie wystąpią koledzy z jego szkoły i z sąsiednich w gminie. Po prostu dzieci chcą pomóc swojemu koledze. Mamy 19 grup występujących, czyli około 300 dzieciaków. Będziemy mieli również kiermasz stroików świątecznych od rady rodziców z naszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, podopiecznych z warsztatów terapii zajęciowej czy stoisko ze słodkościami od Szkolnego Koła CARITAS nr 10 - wylicza Iwona Drozd z Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim.

- Chodzi nam o to, żeby każdy, kto jest zdrów docenił to co ma i pomógł. Tych środków dla Tymonka jest ciągle mało, a jak każde dziecko przyniesie chociaż odrobinę ze swojego kieszonkowego to byłaby to wymierna pomoc – wspomina nasza rozmówczyni.