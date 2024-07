Kowale zjadą do Wojciechowa. Będą kuć nie tylko podkowy

Tutaj nic się nie zmieni. Kolizje marszałka nie przekonały

Na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej z ul. Grabskiego regularnie dochodzi do stłuczek. Mieszkańcy apelują do radnych o zmiany w organizacji ruchu. To jednak droga wojewódzka i wojewódzkie skrzyżowanie, a marszałek powodów do zmian nie dostrzega.