W Wojciechowie znowu kują (zdjęcia)

We wtorek przy Wieży Ariańskiej, rozpoczęły się coroczne warsztaty kowalstwa, bierze w nich udział 16 adeptów sztuki kowalskiej z terenu całej Polski w wieku od 18 do 49 lat. Można by pomyśleć, że kowalstwo to zawód skierowany do panów, w tym roku w warsztatach biorą udział aż trzy panie, które z lubością spoglądały na narzędzia kowalskie. Wśród uczestników są nie tylko osoby zawodowo związane pracą w metalu, ale także prawnik, rzeźbiarz, informatyk czy pani jubiler.

-Zawodowo zajmuje się tworzeniem biżuterii, mam swoją pracownię jubilerską w Warszawie. Tworzę ją od podstaw, czyli tak bardziej manufakturowo. Uczestniczę w warsztatach, gdyż chciałam poznać rzemiosło, jakim jest kowalstwo. Dotychczas wykuwałam tylko sygnety złote i srebrne, dlatego wiedza jaką tu zdobędę, na pewno mi się przyda w tworzeniu wyjątkowej biżuterii - mówiła Presila Grzymek, uczestniczka warsztatów.

Adepci przyjechali do Wojciechowa, aby zdobyć umiejętności z zakresu kucia i zdobienia metalu oraz wiedzę na temat historii kowalstwa, projektowania wyrobów i przepisów prawnych w zakładaniu i prowadzeniu kuźni. W tajniki kowalstwa, wprowadzą ich mistrzowie z województwa podkarpackiego: Andrzej Słowik, Kazimierz Kudła oraz Stanisław Wozowicz.

- Kowalstwo nie jest dziedziną łatwa ani trudną, to jak w każdej, dziedzinie jeżeli chce się dojść do perfekcji i większych umiejętności, trzeba dużo ćwiczyć- mówił Andrzej Słowik, mistrz kowalstwa. I dodał:- Program zakłada wykonanie podstawowych przedmiotów tj, gwóźdź kowalski, klin do młotka czy zawias. Adepci wykonają również zadania np. wykucie liścia czy świecznika. Oceniana będzie estetyka, staranność wykonania a także umiejętności wykonywania pewnych czynności- tłumaczył Słowik.

XXX Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie zakończą się 12 lipca XX Ogólnopolskimi Spotkaniami Kowali, które odbędą się w dniach 12- 14 lipca w Wojciechowie. Wydarzenie rozpocznie się w piątek 12 lipca 2024 r. od Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kowali Polskich. Następnie odbędzie się Sympozjum w ramach którego zostaną przeprowadzone wykłady na temat: Profesjonalne podkuwanie koni – standardy XXI wieku , oraz Instruktażowy pokaz podkuwania koni według standardów europejskich.

- Do Wojciechowa przyjadą mistrzowie kowalstwa, wezmą oni udział w konkursach kucia artystycznego oraz kowali polskich. W chwili obecnej mamy zgłoszonych piętnaście drużyn, które będą wykonywać pracę o tematyce : wysięgnik uliczny. Będzie on służył do prezentowania ozdób świątecznych, oświetlenia ulicznego, solarnego, bądź banerów reklamowych. Przy okazji jubileuszu odchodzimy od prac indywidualnych, a więc ta praca będzie wykonywana wspólnie- mówiła Agnieszka Gąska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie.

W drugim dniu Spotkań (13 lipca – sobota) kowale będą uczestniczyć w konkursie kowalstwa artystycznego, w którym do oceny przedstawione zostaną dwie prace – pierwsza, wykonana przez uczestnika, we własnej kuźni na zadany przez organizatora temat oraz druga wykuta na miejscu. Kowale wykonają prace konkursowe stosując tradycyjne techniki kowalskie, wzory regionalne, dbając o estetykę i charakter użytkowy wyrobów. Prace konkursowe, będą oceniane przez jury, a także przez samych kowali, którzy przyznają wykonawcy najlepszej pracy Nagrodę Kowali Polskich. Atrakcją tego dnia, będzie pokaz podkuwania koni, występy zespołów artystycznych, a dla najmłodszych Podwórko Zabaw Kowalskich z rodzinną grą terenową.

W niedzielę, 14 lipca w godzinach popołudniowych po Mszy św. w intencji kowali, odbędzie się pokaz kucia prac dowolnych. W tym dniu prace konkursowe będą oceniane przez zgromadzoną publiczność. Autor pracy, która otrzyma najwięcej punktów zostanie laureatem Nagrody Publiczności, natomiast wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Przewidziane są również koncerty gwiazd estrady, podwórko zabaw kowalskich, a w godzinach wieczornych Nocne Kucie.

XX Ogólnopolskim Spotkaniom Kowali będzie towarzyszyła prezentacja wyrobów kowalskich na stoiskach promocyjnych, wystawa prac konkursowych oraz kiermasz sztuki ludowej.

Organizatorem wydarzenie jest Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie.