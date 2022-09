Napadł na Ukrainkę w parku. Kobieta musiała uciekać

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem w Bychawie. Do siedzącej na ławce w parku 40-letniej obywatelki Ukrainy podszedł nieznajomy mężczyzna. Sprawca wulgarnie zaczepił kobietę, a następnie zaczął ją odpychać i przemocą próbować wyrwać telefon komórkowy.

– Na szczęście pokrzywdzona zdołała się oswobodzić i uciec w okolice pobliskiego banku. Stamtąd zadzwoniła na policję – relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjanci z Bychawy już po kilku minutach zatrzymali 46-latka. Mężczyzna był kompletnie pijany, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został wczoraj doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty usiłowania rozboju. Został aresztowany na 3 miesiące.