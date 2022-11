Pan Kazimierz walczył trzy lata i wygrał. Jego gmina nie jest już antyLGBT

Na posiedzeniu nie padł nawet pełny tytuł uchylanego stanowiska i pewnie mało kto się zorientuje, że Niedrzwica Duża właśnie przestała być „strefą wolną od LGBT”. Wszystko trwało 3,5 minuty i obrady się zakończyły. W przyjętym chyłkiem dokumencie można przeczytać, że stanowisko z 2019 r. było błędnie interpretowane, bo nie miało naruszać niczyich praw i wolności lub kogokolwiek dyskryminować.

– Inicjatorami przyjęcia stanowiska byli radni, którzy wspólnie z przewodniczącym rady startowali w wyborach z komitetu Rozwój i Gospodarność. Teraz wystąpili z inicjatywą jego uchylenia – mówi Krzysztof Ostrowski, radny opozycji.

– Miałem wątpliwości już podczas przyjmowania stanowiska. Teraz nie widziałem problemu, żeby wystąpić z inicjatywą w sprawie jego uchylenia – mówi radny Robert Bielecki z komitetu Rozwój i Gospodarność, który ma większość w radzie.

Według części moich rozmówców sposób załatwienia sprawy sugeruje, iż radni przygotowali wszystko za plecami wójta. Inni są pewni, że był o tym uprzedzony. On sam nie komentuje sprawy. – To była inicjatywa rady gminy – mówi Ryszard Golec i odsyła do przewodniczącego rady.

– Temat stanowiska pojawiał się w rozmowach kuluarowych wielokrotnie i radni dyskutowali o tym praktycznie od momentu jego przyjęcia – tłumaczy przewodniczący Rafał Dziekanowski.

– O tym że rada uchyliła stanowisko dowiedziałem się przypadkiem, chyba w ogóle mało kto o tym wie – stwierdza Strzelec. – Jestem dumny, że moje działania przyniosły skutek. Dawid pokonał Goliata. Choć jest mi przykro, że zrobili to ze względu na pieniądze a nie człowieka.

– Nie głosowaliśmy z uwagi na politykę ani na pieniądze – zapewnia tymczasem radny Bielecki. – Nie czekamy na przyznanie dotacji, żadna gminna inwestycja od tego nie zależy, choć oczywiście gdzieś jest obawa o blokowanie sobie funduszy.

Kazimierz Strzelec ma nadzieję, że decyzja radnych z Niedrzwicy Dużej sprawi, że coś zmieni się w innych gminach. W Zaklikowie, Wilkołazie czy Urzędowie nadal obowiązują stanowiska podobne do tego, z którego wycofała się Niedrzwica.