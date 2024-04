Spartakiada w Bychawie

W zmaganiach wzięło udział 130 osób z 14. szkół z terenu województwa lubelskiego, realizujących projekty edukacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Trzynaście drużyn zmierzyło się w konkurencjach: strzelanie na strzelnicy wirtualnej z broni krótkiej i karabinka, rzut granatem, pływanie stylem dowolnym, sztafeta - bieg terenowy i test sprawnościowy.

- Nastawienie do zawodów mamy bojowe, walczymy o zwycięstwo i tylko to się liczy. Przygotowania trwały dość długo, dlatego jesteśmy dobrej myśli. Po szkole wojskowej chciałbym wstąpić do służby wojskowej, najlepiej wojska specjalne- mówił Nikodem Paprota, kapitan drużyny, XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.



- Uczniowie wzięli udział w pięciu konkurencjach. Celem wydarzenia jest sprawdzenie na jakim etapie są poszczególne klasy, jeśli chodzi o wyszkolenie ogólnowojskowe, ale również fizyczne. To także okazja do integracji szkół, które prowadzą klasy mundurowe. Mamy nadzieję, że uczniowie biorący udział w zawodach myślą o tym, by po skończeniu szkoły wstąpić do służby wojskowej - ppłk. Wojciech Witek, Szef Wydziału Rekrutacji Promocji Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie.

Na zakończenie uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i puchary.

Wyniki "Spartakiady":

1. miejsce Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im, ks. Kwiatkowskiego w Bychawie

2. miejsce XIV Liceum Ogólnokształcące przy ZSO nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie

3. miejsce Zespół Szkół im. W. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym