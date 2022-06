Ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy znalazło pracę w Polsce. Ile w Lubelskiem?

Zgodnie z przedstawionymi w poniedziałek danymi, od 15 marca tego roku pracodawcy poinformowali o zatrudnieniu 200 101 obywateli Ukrainy. Przypomnijmy, że 24 lutego o godzinie 4 rano Rosja zaatakowała niepodległą Ukrainę. Niemal od razu polską granicę zaczęli przekraczać uciekający przed wojną. Obecnie ruch na granicy jest znacznie mniejszy i do Polski dociera ok. 20 tys. osób dziennie. W szczycie było to znacznie więcej.

Zgodnie z danymi Straży Granicznej w lutym do Polski wjechało z Ukrainy 355 tys. osób. W marcu było to już 2 mln osób. Kwiecień – 661 tys. a w maju było 670 uchodźców.

Wróćmy jednak do sprawy zatrudniania uchodźców. Pracę, bez zbędnych formalności, może podjąć każdy z nich. Praktycznie wymagany jest tylko polski numer PESEL.

– Gdy zestawimy dane o zatrudnieniu obywateli Ukrainy z najnowszymi szacunkami dotyczącymi bezrobocia w Polsce, widzimy, jak ważne miejsce na polskim rynku pracy zajmują cudzoziemcy. Szacujemy, że w maju bezrobocie po raz kolejny spadło i wynosi obecnie 5,1 proc. To oznacza, że pracownicy zza wschodniej granicy wspaniale uzupełniają braki kadrowe w wielu branżach, wspierając polskich przedsiębiorców i gospodarkę – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przedstawiając najnowsze dane i dodała: – Ułatwienie obywatelom Ukrainy podejmowania pracy w Polsce okazało się bardzo dobrą decyzją, na której skorzystały obie strony. Osoby, które znalazły w naszym kraju schronienie przed rosyjską agresją, dzięki podjęciu pracy zyskały poczucie stabilizacji i samodzielność. Polscy pracodawcy natomiast znaleźli pracowników tak bardzo poszukiwanych szczególnie w czasie trwających już prac sezonowych.