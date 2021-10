Przegląd tygodnia. Anja Rubik chce edukować seksualnie ministra Czarnka

NOWOCZESNOŚĆ W DOMU I ZAGRODZIE

– Jest to nieco skomplikowane – przyznał Pierwszy Pasażer Krzysztof Żuk, mówiąc o nowym systemie biletowym. – Tak nowoczesnego systemu nie ma w żadnym mieście. To my będziemy wyznaczać trendy – zachwalał z kolei dyrektor ZTM Grzegorz Malec. Pierwsze testy na żywym organizmie już dziś.

Obstawiamy, że w każdą kolejną rocznicę wprowadzenie nowego systemu biletowego w Lublinie pasażerowie będą obchodzić „Dzień bez autobusu”