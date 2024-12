Awanturnik z narkotykami chciał przekupić policję

W niedzielę wieczorem puławscy policjanci dostali wezwanie do jednego z mieszkań na terenie miasta. Na miejscu zastali 21-latka i jego rodziców. Jak się okazało, młody mężczyzna wszczął awanturę, niszczył meble i tłukł szkło. Badanie alkomatem wykazało, że był pijany - miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. To jednak nie koniec historii.

– Jakby tego było mało, to policjanci znaleźli przy nim narkotyki. 21 latek został zatrzymany i przetransportowany do policyjnego aresztu. W trakcie jazdy do komendy młodzieniec wpadł na pomysł wydostania się z kłopotów i zaproponował policjantom, że każdemu z nich da po 2 tysiące jeśli go wypuszczą i odstąpią od dalszych czynności. Gdy policjanci nie zgodzili się na propozycję, obrzucił ich wyzwiskami – relacjonuje komisarz Ewa Rejn-Kozak.