Długo na to czekali. Budowa boisk przy SP nr 3 coraz bliżej finiszu

O nowych boiskach sportowych dla puławskiej "trójki" dwa lata temu mówiła duża część mieszkańców Puław, a wszystko przez realne ryzyko utraty rządowej dotacji na ten cel. Ku zadowoleniu puławian, środki z "Polskiego Ładu" udało się ostatecznie zachować i przeznaczyć część z nich właśnie na modernizację sportowej infrastruktury przy ul. Jaworowej. Pomogła w tym liberalizacja zasad rządowego programu dopuszczająca modyfikację zakresu inwestycji.

Władzom miasta pozwoliło to na rezygnację ze zgłoszonej wcześniej budowy sali gimnastycznej dla SP nr 3 (wysokie koszty), zachowanie boisk oraz wskazanie kilku innych zadań, jak remonty istniejących obiektów należących do miejskiego ośrodka sportu. Zgodnie z wynikami przetargu, boiskami dla "trójki" zajęła się warszawska firma Tamex. Ta na swoim koncie ma już kilka podobnych inwestycji na puławskim podwórku, m.in. przy SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 11. Przy Jaworowej specjaliści ze stolicy budują boisko wielofunkcyjne, plac do gry w siatkówkę oraz tarnatową bieżnię.

Po zużytym asfalcie, którego stan zachęcał puławian do używania porównań stosowanych w nomenklaturze rolniczej, nie ma już śladu. Stara część boiska, zgodnie z projektem, będzie posiadać nawierzchnię trawiastą. Nowa - od strony kościoła, w całości będzie sztuczna. Prace, jak zapewniają miejscy urzędnicy mają zakończyć się do 30 września. Uczniowie SP nr 3 z nowego obiektu skorzystają najpewniej po odbiorach, w październiku.