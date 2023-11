Drogi, szkoły i nowa strażnica. Powiat wyda 240 milionów

Władze powiatu przygotowały projekt budżetu na rok 2024. Planowane dochody mają wynieść prawie 228 mln zł (wzrost z 205 mln zł w tym roku), a wydatki przekroczą 238 mln zł (wzrost z 230 mln zł). Dzięki zewnętrznym dotacjom z państwowych programów, suma środków na inwestycje w nowym roku wyniesie 67,2 mln zł (wzrost o prawie 13 mln zł). Zaplanowany deficyt powinien nieznacznie przekroczyć 10 mln zł. Na jego pokrycie, jak wynika z dokumentu, konieczne będzie zaciągnięcie ponad czteromilionowej pożyczki.

Największą pozycją w nowym budżecie tym razem nie będzie oświata, ale wspomniane inwestycje. Na ten cel trafi ponad 28 proc. wszystkich wydatków, przy czym ponad połowa wartości planowanych zadań stanowią remonty dróg i nowe chodniki. Te ostatnie pojawią się w Witowicach, Niebrzegowie, Dąbrówce i Zagrodach. We wszystkich tych wioskach powstaną również przejścia dla pieszych oraz perony przystankowe. Nowe zebry z czujnikami ruchu zaplanowano również w Końskowoli - na Młyńskiej i Żyrzyńskiej.

Nowy asfalt będzie lał się m.in. w Kazimierzu Dolnym (wylotówka w kierunku Puław), na odcinku Kurów-Wąwolnica, Leokadiów-Piskorów, Markuszów-Gutanów, a najpewniej również w Kotlinach oraz drodze z Gródka do Łukawki. W projekcie widać również drogi, które są już gotowe, ale czekają jeszcze na rozliczenie dotacji, jak odcinek z Kurowa do Łąkoci.

Największym, pojedynczym zadaniem będzie kontynuacja budowy nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej powstającej na rogu Lubelskiej i Słowackiego w Puławach. Na ten cel zapisano 17,7 mln zł. Obiekt powinien być ukończony w ostatnim kwartale przyszłego roku. Powiat planuje również ocieplanie obiektów publicznych (2,5 mln zł), konserwację zabytkowego dworku Młodzieżowego Domu Kultury (1 mln zł), czy renowację zabytkowej siedziby I LO im. A. J. ks. Czartoryskiego (200 tys. zł).

Jeśli chodzi o wydatki bieżące to tym największym pozostaje oświata (prawie 64 mln zł) i opieka wychowawcza (31 mln zł). Na miejscu trzecim jest administracja (28 mln zł), w tym utrzymanie starostwa to ponad 22 mln zł. Na utrzymanie rady powiatu pójdzie niemal 770 tys. zł. To więcej, niż na kulturę (600 tys. zł) i sport (122 tys. zł) razem wzięte. Niecałe 10 mln zł to koszt bezpieczeństwa publicznego, a 4,3 mln zł otrzymają rodziny zastępcze. Podobna suma powinna wystarczyć w utrzymaniu urzędu pracy. Puławscy urzędnicy nie zapominają również o promocji, na którą w nowym roku trafi prawie 350 tys. zł.

Ostateczny kształt budżetu na rok 2024 może jeszcze ulec niewielkim korektom. Projekt otrzymali już radni. Uchwała budżetowa ma zostać podjęta 20 grudnia, a więc tuż przed świętami.