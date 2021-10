Jak zrobić wodno-cukrową tęczę? Zbliża się „Nocy Innowacji”

Jeśli w Puławach są osoby interesujące się nauką, zwłaszcza chemią oraz tym, jak wygląda praca naukowców Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, mogą już rezerwować sobotni wieczór. Dziewiątego października w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się trzecia już edycja „Nocy Innowacji”.



Wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek, będą mogli uczestniczyć w przygotowanych na tę okazję pokazach i warsztatach. Podczas spotkań z naukowcami będzie można dowiedzieć się m.in. jak powstają tworzywa biodegradowalne, czym jest ekstrakcja nadkrytyczna, jak zrobić wulkaniczną lawę w szklance, czy wodno-cukrową tęczę. Pracownicy sieci badawczej mają pokazać również jak unosić się nad ziemią, poprawić reputację dwutlenku węgla i zaprezentować „chemicznego pożeracza”.



- Noc Innowacji to świetna okazja, by poznać pracę naszych naukowców w dwóch nowoczesnych laboratoriach, gdzie rozwijamy nowe kierunki badań w obszarze biogospodarki. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego przyjrzymy się bliżej niesamowitej, otaczającej nas na co dzień chemii - mówi Anna Tyńska z puławskiego INS-u.



Pokazy zaplanowano w sobotę w godz. 18-22 w prawym skrzydle PPNT przy Mościckiego 1 w Puławach. Wstęp wolny.