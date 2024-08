Już zaczął przelewać pieniądze oszustom. Wtedy przyszła pani z banku

Kilka dni temu mężczyzna odebrał telefon od kobiety, która powiedziała mu, że ktoś na jego dane zaciągnął kredyt. Zapowiedziała, że zaraz w tej sprawie zadzwoni konsultant. I rzeczywiście telefon po chwili znów się odezwał.

Jakiś mężczyzna powiedział 62-latkowi, że może stracić 48 tysięcy złotych. Zapewnił, że można temu zapobiec. Nakazał wypłatę pieniędzy z konta i przelanie ich ponownie za pośrednictwem wpłatomatu na podane przez "konsultanta" kody BLIK.

Mieszkaniec powiatu puławskiego uwierzył w te opowieści. Poszedł do banku, wybrał gotówkę, skierował się do wpłatomatu i zaczął postępować zgodnie z instrukcjami. Zauważyła to pracownica banku, zaniepokoiła się i zaczęła ostrzegać mężczyznę przed oszustem. Natychmiast zablokowała operację, którą akurat wykonywał.

- W ten sposób 62-latek zdążył wpłacić 16 tysięcy, zamiast 48 000 złotych. Oczywiście okazało się, że wpłacone pieniądze natychmiast zostały gdzieś wypłacone, a mężczyzna został oszukany - relacjonuje komisarz Ewa Rejn-Kozak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Przy okazji kolejny raz apeluje, by nigdy nie wierzyć w przekazywane telefonicznie informacje od nieznanych osób zalecających jakiekolwiek operacje finansowe.